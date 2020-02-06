Sabiha Gökçen'deki kazada çarpıcı detay! Uçak kazalarının sebebi ne?

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı dün saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı Boeing 373 tipi uçakta 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.

Dünkü acı olay, son bir ayda 2. kez yaşanan kaza olarak kayıtlara geçti. 7 Ocak 2020'de yine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aynı firmaya ait uçak pistten çıkmıştı. Art arda gelen kaza haberlerinin ardından, "ihmal" iddiaları gündeme geldi. Kule mi pilotaj hatası mı sorusu yanıt arıyor.

"RAPORLAR DİKKATE ALINMALIYDI"

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki tane yolcu uçağı, şiddetli kuyruk rüzgarı nedeniyle pisti pas geçmişti. Kule de iniş için izin verince, İzmir'den gelen uçak alçalmaya başladı. Öğretmen Pilot Kazım Dikici'ye göre, pilot raporları dikkate alınmadı. Dikici şunları söyledi:

Pilot raporlarının dikkate alınması gerekirdi. Pilotun yaşadığı anı rapor etmesi her şeyden önemlidir.

Sert iniş konusuna gelince... Bu tarz yağmurlu ve ıslak nemlerde uçakların zaten normalde indiğimiz yumuşaklıkta hafif-sert olmasını isteriz. Bu sertlik hiçbir zaman uçağın bölünmesini gerektirecek bir sertlik değil.

"ÇOK GEÇ TEKERLEK KOYDU"

Kaptan pilot Bahadır Acuner ise, "Uçağın piste çok geç tekerlek koyduğunu" belirtti.

Acuner şu değerlendirmeleri yaptı:



Arkadan gelen rüzgarın çok fazla miktarda olduğu yönünde. Arkadan gelen rüzgar, bunun sonunda pas geçilmemesi, pas geçilmemesinin ve neden iniş izni verildiği gibi soruları sormak ve bu soruları birleştirerek bir sonuca varmak mümkün. Kulenin ihmalinin olup olmamasının araştırılması gerekiyor.

Sabiha Gökçen'deki pist düz bir asfalt. Uçak pistte durmakta zorlanıyor. Amerika'daki havalimanlarında pistin doğrultusunu dikey yapan ufak kanallar vardır. Bu pistte su birikintisi olmasını engeller, dolayısıyla uçakların durmasında yardımcı olur.

"İKİ BÜYÜK HATA VAR"

Emekli Hava Trafik Kontrolörü Zafer Yaşilgül, kazada kulenin de pilotun da hatası olduğunu söyledi. Yeşilgül, "Kule uçuş talimatı aldıktan sonra batıdan 270 dereceden 22 Knot rüzgarın olduğunu, hamlesinin de 34 Knot olduğunu açıklıyor. Kilometre olarak da 270 derece batıdan 40 kilometre, hamlesinin de 62 kilometre olduğunu pilota bildiriyor. Ve pilota 06 pistine yani yanlış piste iniş veriyor" dedi.

Uçakların inerken ve kalkarken mutlaka rüzgarı önden alması gerektiğini ifade eden Zafer Yeşilgül burada iki büyük hata yapıldığını işaret ederek şunları söylüyor:

"Hiçbir tereddüt olmaksızın uçak inerken rüzgarı karşısından almak zorunda frenlemede kullanacak, kalkışta da rüzgarı karşısından alacak hava yastığı şeklinde kalkışını tamamlayacak. Burada iki büyük hata var. Birincisi uçuş kulesinin, pilotu arka rüzgarlan hamlesi 62 kilometre olan bir rüzgar vermesine rağmen, pilota bant kayıtlarında dinlediğimiz şekilde 'sizden önceki uçak kuyruk rüzgarını 37 knot verdi' demesine rağmen ve yine pilota bir önceki uçak pas geçti demesine rağmen, uçağı arka rüzgarla indirmesi kabul edilemez yüzde yüzlük bir hatadır. Bir diğer hata pilotun, böyle bir arka rüzgarı öğrenmesine rağmen 'anlaşıldı efendim' diyerek inişe devam etmesi ki pistin ıslak olması ve artı saatte 62 kilometrelik bir arka rüzgara rağmen iniş yapması kabul edilebilir bir hata değildir."

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA PİSTTEN ÇIKAN UÇAK İÇİN ABD'DEN HEYET GELİYOR

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen kazayı araştırmak üzere Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezince (UEİM) komisyon oluşturulurken, buradaki uzmanlarla çalışmak için ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet de Türkiye'ye gelecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün akşam saatlerinde PC2193 sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait Boeing 373 tipi yolcu uçağının kaza haberi gelir gelmez UEİM uzmanlarından oluşan komisyon kuruldu. Kazanın oluş nedenini araştırmak üzere havalimanında incelemelerde bulunan komisyon, çalışmalarına devam ediyor.

Komisyonla konuyu araştırmak üzere ABD sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan bir heyet de Türkiye'ye gelecek. Heyet, kazada 3 parçaya bölünen uçakta imalat hatası olup olmadığını inceleyecek.

UEİM uzmanları ve ABD'li heyetin çalışmaları ışığında, kazaya ilişkin ön raporun yaklaşık 1 ay içinde hazırlanması öngörülüyor.

PİSTTEN ÇIKAN UÇAK BOEİNG'İN

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı dün saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı Boeing 373 tipi uçakta 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.

(AA-Haber7)