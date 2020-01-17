Sömestr ne demek? TDK sömestr nasıl yazılır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Karnelerini alan öğrenciler sömestr tatillerine çıktılar. Öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra vatandaşlar da sömestr kelimesinin ne demek olduğunu merak ediyor. Sömestr kelimesinin anlamı ve sömestr kelimesinin nasıl yazıldığına dair bilgileri sizler için derledik. İşte "Sömestr ne demek? TDK sömestr nasıl yazılır?" sorularının yanıtı sizlerle...



SÖMESTR NE DEMEK?

Sömestir tatili veya yarıyıl tatili, akademik yılın birinci döneminin ardından okullarda eğitim-öğretime verilen ara. Çoğunlukla şubat ayına denk geldiği için şubat tatili ve genellikle 15 günlük bir tatil olduğu için -özellikle çocuklar tarafından- 15 tatil olarak da adlandırılır.

Öğrenciler, öğretmenler ve okulların idari personeli bu dönemi dinlenerek ve akademik yılın ikinci dönemine hazırlık yaparak geçirirler. Birinci dönemin sonunda, sömestr tatili başlamadan önce öğrenciler yarıyıl karnelerini alırlar.

TDK SÖMESTR NASIL YAZILIR?

TDK'da "Sömestr" nasıl yazıldığı bilgisi yer almıyor. TDK'da yer alan "Sömestir" kelimesi "eğitim bilimi" anlamına geliyor.