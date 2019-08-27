Somer Sivrioğlu kimdir, nerelidir? Somer Şef kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor İkinci sezonu ile TV8 ekranlarında 18 Ağustos tarihinde başlayan MasterChef'te 3 jüri koltuğundan birine oturan Somer şef ile ilgili yapılan araştırmalar artıyor. Yarışmacı adaylarının yaptığı yemeklerin tadına bakarak yorumlayan Somer Şef yarışmacılar ve izleyiciler tarafından da çok seviliyor. Somer şef hayranları, kendisinin kaç yaşında olduğunu, nereli olduğunu ve restoranının nerede olduğunu merak ediyor. MasterChef jürisi Somer şef ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.



SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR? NERELİDİR?

Somer Sivrioğlu, İstanbul’da doğdu. Annesi aynı zamanda bir şef ve restorancıydı. Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Master yaparken şeflik kariyeri başladı. Restoran zincirlerinde yöneticilik yaptı.

Sydney'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya'da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı.

2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır.

SOMER ŞEF KAÇ YAŞINDA?

Somer Sivrioğlu, 25 Mayıs 1971 tarihinde doğdu. Somer Şef 48 yaşındadır.

ALDIĞI ÖDÜLLER

• 2013 Yerel İşletme Ödülü

• İç Batı’nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü

• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü

• 2010 İç Batı’nın En iyi Türk Restoranı Ödülü