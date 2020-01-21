Somali'de yaralananlar Ankara'da
Somali'de bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 20 kişiden 9'u tedavi için Türkiye'ye getirildi.
Somali'de bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 20 kişiden 9'u tedavi için Türkiye'ye getirildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 20 kişiden 9'unun tedavilerine Türkiye'de devam edilecek.
Etimesgut Askeri Havalimanı'na inen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer ilgililer karşıladı.
(AA)
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