Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti. Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Haberi gören vatandaşlar Somali hakkında araştırma yapmaya başldı. Somali nerede? Somali haritada nerede? gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Somali son dakika gelişmeleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

SOMALİ'DE PATLAMA

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 7'si öğrenci 30 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Patlama çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı.

Hastane kaynakları 40'a yakın yaralının çevre hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Saldırıda iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

SOMALİ NEREDE?

Kuzeybatısında Cibuti, güneybatısında Kenya, kuzeyinde Aden Körfezi ve Yemen ile doğusunda Hint Okyanusu, batısında ise Etiyopya bulunuyor.

Afrika’nın doğusunda Aden körfeziyle Hint Okyanusu arasındaki hörgüç biçimli Afrika Boynuzu üzerinde yer alan Somali kuzeybatıdan Cibuti, batıdan Etiyopya ve güneybatıdan Kenya ile kuşatılmıştır.