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28 Aralık 2019 Cumartesi 12:02:03 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 12:03:46

Somali başkenti neresi? Somali nüfusu kaç?

Somali başkenti neresi? Somali nüfusu kaç? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti. Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Haberi gören vatandaşlar Somali hakkında araştırma yapmaya başladı. Somali ile ilgili merak edilenler ve son dakika gelişmeleri haberimizde..

Somali başkenti neresi? Somali nüfusu kaç? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti. Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Haberi gören vatandaşlar Somali hakkında araştırma yapmaya başladı. Someli ile ilgili merak edilenler ve son dakika gelişmeleri haberimizde..

SOMALİ PATLAMA

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 7'si öğrenci 30 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Patlama çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı.

Hastane kaynakları 40'a yakın yaralının çevre hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Saldırıda iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

SOMALİ BAŞKENTİ NERESİ?

Somali'nin başkenti Mogadişu'dur.

Zaman dilimi: UTC+3 (DAZD)
Tanınan bölgesel diller: Somalice, Arapça
Resmi dilleri: Somalice, Modern Standart Arapça
Para birimleri: ABD Doları, Somali Şilini

SOMALİ NÜFUS

14,74 milyon (2017)

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