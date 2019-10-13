SOM Seyir Füzesi, hedefleri 250 kilometreden vurabiliyor

Hava savunma sistemlerinin etkili menzillerine girmeden ateşleniyor. Hem durağan hem de hareketli hedefleri tam isabetle vuruyor. Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat SOM Seyir Füzeleri dosta güven düşmana korku veriyor.

Hava kuvvetlerinin en etkili mühimmatlarından biri de SOM Seyir Füzesi. Tam 250 kilometre öteden hedeflerini nokta atışıyla vurabiliyor.

Tasarımı ve üretimi yerli ve milli imkanlarla yapıldı

TUBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş:

"SOM Seyir Füzesi Türk mühendisler tarafından tasarlandı ve üretimi de milli imkanlarla yapılıyor. Takılı olduğu uçak etkili savunma menziline girmeden SOM’u ateşleyebiliyor. Füze akıllı mühimmat olduğu için hedefi tam isabet ile vuruyor."

SOM Seyir Füzesi projesine 13 yıl önce başlandı. 2011 yılında en caydırıcı unsurlardan biri olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katıldı.

Duvar delici özelliğe sahip

SOM’un tasarımı TUBİTAK Sage’de yapıldı, üretimi de ASELSAN’da gerçekleştiriliyor. Parçacık etkili harp başlığına ve duvar delici özelliğe sahip.

Ayrıca ardışık delici başlığı ile de 2 metreye kadar engelleri geçme özelliği bulunuyor.

Füze F4 ve F16 savaş uçaklarına uyumlu. Yeni sistemlere de entegrasyonu ihtiyaç halinde kolayca gerçekleştirilebiliyor.

(TRT Haber)