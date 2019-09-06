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06 Eylül 2019 Cuma 00:18:12 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 00:32:30

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; "Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen füzeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Varank şunları kaydetti:

"Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından TSK için geliştirilen Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi."

Ayrıca Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de teste ilişkin Twitter hesabından şunları paylaştı:

"SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu. Ardışık delici harp başlıklı SOM-B2 füzesinin geliştirme, yer ve uçuş testleri tamamlandı."

AA

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