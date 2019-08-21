SOLOTÜRK Rize semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK'ü izlemek için Rize sahilindeki Yat Limanı mevkisine gelen vatandaşlar, gösteriyi cep telefonu ve kameraları ile kaydettiler.

Gösteriyi Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı da izledi.

Uçuşun tamamlanmasının ardından Vali Çeber, SOLOTÜRK yer ekibine teşekkür etti.

Rizeliler de akrobasi timi ile fotoğraf çektirdi.

(AA)