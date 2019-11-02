Sokaklar pislik içinde! Maltepe oldu 'Çöptepe'

Yerel seçimlerde CHP'li Ali Kılıç'ın belediye başkanı seçildiği İstanbul Maltepe'de, çöp rezaleti yaşanıyor. Temizlik işçilerinin, toplu iş sözleşmesinin hükümleri yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar yapıldığı gerekçesiyle başlattığı grev yüzünden günlerdir çöpler toplanmıyor.

BELEDİYE KILINI KIPIRDATMIYOR

Konteynerlerden taşıp kaldırımlara ve yollara yayılan atıklar, çöp tepeleri meydana geldi. İnsan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturan çöplerin toplanmamasına isyan eden ilçe sakinleri, kokudan ve kötü görüntüden rahatsız olduklarını söyleyerek, Maltepe Belediyesi’ne tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları da rezalete ilişkin paylaştıkları fotoğraflarla, konuyu defalarca gündeme getirmelerine rağmen çözüm üretilmediğini ifade ederek, belediyeden şikâyetçi oldu.

HER YERDE AYNI MANZARA

Benzer görüntüler, önceki gün CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin görev alanındaki sokaklarda da ortaya çıkmıştı. Ataşehir Belediyesi’ne bağlı temizlik işçileri, ücretlerini tam ve zamanında alabilmek ve işten atılan arkadaşlarının geri alınması için bir günlük iş bırakma eylemi yapmıştı. Çöplerin toplanmaması sonucu konteynerlerden taşan çöpler etrafa saçılmıştı.