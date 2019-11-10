Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
Bursa'da sosyal medyada sokak köpeklerini öldüreceğine dair paylaşımlarda bulunan H.A., polis tarafından gözaltına alındı. H.A.’nın öldüreceğini belirtip fotoğrafını paylaştığı köpek de tedaviye alındı.
Merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde yaşayan H.A., sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu belirterek sosyal medya hesabı üzerinden hayvanları öldürüp Nilüfer Belediyesi’ne ait Nilüfer Halk Evi’nin önüne bırakacağını yazdı.
Aynı zamanda Nilüfer Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen H.A.'nın yaptığı paylaşımların ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.
Harekete geçen polis ekipleri, H.A.'yı dün gözaltına aldı. H.A.'nın paylaştığı fotoğraftaki köpek de tedavi edilmek üzere Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirildi.
(DHA)
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