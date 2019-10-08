ŞOK 9 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında: ŞOK'a yarın neler geliyor?
ŞOK müşterileri her hafta olduğu gibi bu hafta da markete hangi aktüel ürünlerin geleceğini merak ediyor. ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 9 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. ŞOK market her Çarşamba birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı ürünlerle raflarını dolduruyor. ŞOK müşterileri, markete gelen ürünlerden ihtiyacı olanları kaçırmak istemiyor. ŞOK'a yarın neler geliyor? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor. Bu hafta ŞOK markette LG 109 ekran TV 2.499 TL'den, Arzum Saç Kurutma Makinesi 79,90 TL'den, Teba Dik Süpürge 99,90 TL'den, polar battaniye 19,95 TL'den, dekoratif kırlent 22,95 TL'den, 2'li banyo paspas takımı 34,90 TL'den, Buldan koltuk örtüsü 17,50 TL'den, oyuncak mutfak sepeti 14,95 TL'den, mini harfiyat araçları 12,95 TL'den satılıyor.
ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 9 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK müşterileri markete yarın hangi ürünlerin geleceğini öğrenmek istiyor. Birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduran ŞOK markette bu hafta da 7'den 70'e herkese hitap edecek ürünler yer alıyor. Bu hafta ŞOK markette LG 109 ekran TV 2.499 TL'den, Arzum Saç Kurutma Makinesi 79,90 TL'den, Teba Dik Süpürge 99,90 TL'den, polar battaniye 19,95 TL'den, dekoratif kırlent 22,95 TL'den, 2'li banyo paspas takımı 34,90 TL'den, Buldan koltuk örtüsü 17,50 TL'den, oyuncak mutfak sepeti 14,95 TL'den, mini harfiyat araçları 12,95 TL'den satılıyor.
ŞOK'A YARIN NELER GEİYOR?
Bu hafta ŞOK markette LG 109 ekran TV 2.499 TL'den, Arzum Saç Kurutma Makinesi 79,90 TL'den, Teba Dik Süpürge 99,90 TL'den, polar battaniye 19,95 TL'den, dekoratif kırlent 22,95 TL'den, 2'li banyo paspas takımı 34,90 TL'den, Buldan koltuk örtüsü 17,50 TL'den, kadın/erkek pijama altı 19,95 TL'den, lisanslı kız çocuk tayt 14,95 TL'den, oyuncak mutfak sepeti 14,95 TL'den, mini harfiyat araçları 12,95 TL'den satılıyor.
ŞOK 9 EKİM 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Fransız heyetten TBMM'ye ziyaret
- 'Terör örgütüne katılırken HDP binasında 10 gün kaldım'
- TSK ile MİT gururla sunar: Hakurk ve Haftanin'de 9 terörist etkisiz hale getirildi
- Neden 'Barış Pınarı' harekatı adı verildi, Barış Pınarları neresi... İşte Serdar Sement'in sözleriyle operasyonun şifreleri
- 'Türkiye, tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir'