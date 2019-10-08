ŞOK 9 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında: ŞOK'a yarın neler geliyor?

ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 9 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK müşterileri markete yarın hangi ürünlerin geleceğini öğrenmek istiyor. Birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduran ŞOK markette bu hafta da 7'den 70'e herkese hitap edecek ürünler yer alıyor. Bu hafta ŞOK markette LG 109 ekran TV 2.499 TL'den, Arzum Saç Kurutma Makinesi 79,90 TL'den, Teba Dik Süpürge 99,90 TL'den, polar battaniye 19,95 TL'den, dekoratif kırlent 22,95 TL'den, 2'li banyo paspas takımı 34,90 TL'den, Buldan koltuk örtüsü 17,50 TL'den, oyuncak mutfak sepeti 14,95 TL'den, mini harfiyat araçları 12,95 TL'den satılıyor.

ŞOK'A YARIN NELER GEİYOR?

Bu hafta ŞOK markette LG 109 ekran TV 2.499 TL'den, Arzum Saç Kurutma Makinesi 79,90 TL'den, Teba Dik Süpürge 99,90 TL'den, polar battaniye 19,95 TL'den, dekoratif kırlent 22,95 TL'den, 2'li banyo paspas takımı 34,90 TL'den, Buldan koltuk örtüsü 17,50 TL'den, kadın/erkek pijama altı 19,95 TL'den, lisanslı kız çocuk tayt 14,95 TL'den, oyuncak mutfak sepeti 14,95 TL'den, mini harfiyat araçları 12,95 TL'den satılıyor.

ŞOK 9 EKİM 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU