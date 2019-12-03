ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 4 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında
ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 4 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. ŞOK her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünleri getiriyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyata satın almak isteyen ŞOK müşterileri, ŞOK'un aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. ŞOK 4 Aralık aktüel ürünler kataloğuna göre bu hafta Teba elektrikli çelik çay makinesi 99,90 TL'den, Bambu Nano çift kişilik yorgan 129 TL'den, Bambu Nano yastık 49,90 TL'den, kadın ev patiği 7,99 TL'den, erkek panduf 16,95 TL'den satılıyor. ŞOK 4 Aralık aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde yer alıyor...
ŞOK'a yarın neler geliyor? merak ediliyor. ŞOK müşterileri ŞOK 4 Aralık aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. ŞOK'ta her Çarşamba uygun fiyata aktüel ürünler satılıyor. Yarın itibari ile ŞOK'a gelen ürünler arasında kış aylarında ihtiyaç olan yorgan, ev terliği, bere, panço, atkı gibi ürünler yer alıyor. ŞOK 4 Aralık aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte ŞOK 4 Aralık aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları..
ŞOK'A YARIN NELER GELİYOR?
ŞOK 4 Aralık aktüel ürünler kataloğuna göre, Teba elektrikli çelik çay makinesi 99,90 TL'den, Bambu Nano çift kişilik yorgan 129 TL'den, Bambu Nano yastık 49,90 TL'den, kadın ev patiği 7,99 TL'den, erkek panduf 16,95 TL'den, desenli kadın terlik çeşitleri 11,95 TL'den, kadın bere çeşitleri 9,99 TL'den, erkek atkı 9,99 TL'den, erkek balıkçı bere 5,99 TL'den satışa sunuluyor.
ŞOK 4 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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