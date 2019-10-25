ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 26 Ekim aktüel ürünleri kataloğu haberimizde

ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 26 Ekim aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı mı? merak ediliyor. ŞOK müşterileri yarın itibariyle ŞOK'a gelecek ürünlerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. ŞOK'a 26-29 Ekim 2019 tarihleri arasında arabaya yönelik ürünler geliyor. Araç sahipleri, arabalarının ihtiyaçlarını uygun fiyata satın alabilecek. ŞOK markette bu hafta; LG K9 Akıllı Telefon 699 TL'den, Antifrizli Cam Suyu 5 Litre 12,95 TL'den, Radyatör Antifrizi 19,95 TL'den, Oto Cam Sileceği 6,99 TL'den yapılacak.

ŞOK'A HAFTA SONU NELER GELİYOR?

ŞOK markette bu hafta; LG K9 Akıllı Telefon 699 TL'den, Antifrizli Cam Suyu 5 Litre 12,95 TL'den, Radyatör Antifrizi 19,95 TL'den, Oto Cam Sileceği 6,99 TL'den, Piranha Araç İçi Süpürge 49,90 TL'den, Kompresör 250 PSI 34,90 TL'den, Akü Takviye Kablosu 34,90 TL'den ve Oto Paspas 34,90 TL'den raflardaki yerini alacak.

ŞOK 26 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU