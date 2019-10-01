ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 2 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı binlerce ŞOK market müşterisi tarafından yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK müşterileri her hafta ŞOK marketin hangi ürünleri getirdiğini öğrenmek istiyor. ŞOK müşterileri 2 Ekim'de ŞOK'a hangi aktüel ürünlerin geldiğini merak ediyor. ŞOK markette bu hafta; Kumsal Granit Efektli Tava 17,95 TL'den, Kumsal Granit Efektli Sahan 17,95 TL'den, Kumsal Granit Efektli Tava 26,90 TL'den satılıyor. ŞOK 2 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu haberimiz içerisinde yer alıyor.

ŞOK'A YARIN NELER GELİYOR?

ŞOK markette bu hafta; Çelil cezve çeşitleri 8,99 TL'den, 2'li çerezlik 6,99 TL'den, mini servis tabağı 9,99 TL'den, Kumsal Granit Efektli Tava 17,95 TL'den, Kumsal Granit Efektli Sahan 17,95 TL'den, Kumsal Granit Efektli Tava 26,90 TL'den, Kumsal Granit Efektli Karnıyarık Tencere 47,90 TL'den, Kumsal Granit Efektli Derin Tencere 47,90 TL'den ve Titiz Takeaway Kutu çeşitleri 2 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

ŞOK 2 EKİM 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU