ŞOK aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 18 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK market her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünleri getiriyor. ŞOK müşterileri hızlıca tükenen ürünleri kaçırmak istemiyor. ŞOK 18 Ocak aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

ŞOK'A NELER GELİYOR?

ŞOK 18 Ocak aktüel ürünler kataloğuna göre, kablosuz mouse 39,95 TL'den, bluetooth hoparlör 29,95 TL'den, 10 gözlü kitaplık 99,90 TL'den, Xbox One S All Digital 3 oyun hediyeli 1.399 TL'den, lisanslı oyun çadırı 45 TL'den, Who İs İt Kutu Oyunu 19,95 TL'den, lisanslı XL puzzle 15,95 TL'den, elbiseli et bebek 9,99 TL'den, peluş oyuncak hayvanlar 19,95 TL'den satılıyor.

ŞOK 18 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU