ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında

ŞOK'a yarın neler geliyor? merak ediliyor. ŞOK müşterileri, ŞOK 11 Aralık aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. ŞOK her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri birbirinden çeşitli kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satıyor. ŞOK müşterileri ihtiyacı olan ürünleri tükenmeden satın almak istiyor. ŞOK 11 Aralık aktüel ürünler kataloğuna göre elektrikli ızgara 79,90 TL'den, çelik kızartma kevgir 9,99 TL'den, döküm basık tencere 79,90 TL'den satılıyor. ŞOK 11 Aralık aktüel ürünler kataloğunde yer alan ürünler haberimiz içerisinde sıralanıyor.

ŞOK'A YARIN NELER GELİYOR?

ŞOK 11 Aralık aktüel ürünler kataloğuna göre elektrikli ızgara 79,90 TL'den, çelik kızartma kevgir 9,99 TL'den, döküm basık tencere 79,90 TL'den, döküm tava 59,90 TL'den, keramika mini tencere 9,99 TL'den, sıcak su torbası 8,99 TL'den, erkek outdoor ayakkabısı 45 TL'den satılıyor.

ŞOK 11 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU