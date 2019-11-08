ŞOK'a hafta sonu neler geliyor? ŞOK 9 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında!
ŞOK'a hafta sonu neler geliyor? ŞOK 9 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı her hafta olduğu gibi bu hafta da binlerce ŞOK müşterisi tarafından merak ediliyor. ŞOK müşterileri markete getirilen aktüel ürünleri yakından takip ediyor. Müşteriler ihtiyacı olan ürünleri uygun fiyata satın almak istiyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler ŞOK aktüel ürünlerini önceden incelemek ve hangi ürünlerin geldiğini öğrenmek istiyor. Peki, ŞOK'a yarın hangi ürünler geliyor? ŞOK 9 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor..
ŞOK aktüel ürünleri binlerce müşteri tarafından yoğun ilgi görüyor. ŞOK'a hafta sonu hangi ürünlerin geleceğini merak eden vatandaşlar "ŞOK'a hafta sonu neler geliyor? ŞOK 9 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı?" sorularının yanıtını internette araştırıyor. ŞOK getireceği fırsatları ürünleri yayınladığı katalogta duyuruyor. ŞOK 9 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre yarın itibariyle Elektrikli Çelik Çay Makinesi 99,90 TL'den, French Press 9,99 TL'den, Powerbank 59,90 TL'den, kadın/erkek pijama takımı 39,90 TL'den, dekoratif yolluk 59,90 TL'den, mikrofiber yorgan tek kişilik 49,90 TL'den, çift kişilik 59,90 TL'den satılıyor.
ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI NELER?
ŞOK 9 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre yarın itibariyle Elektrikli Çelik Çay Makinesi 99,90 TL'den, French Press 9,99 TL'den, Powerbank 59,90 TL'den, kadın/erkek pijama takımı 39,90 TL'den, dekoratif yolluk 59,90 TL'den, mikrofiber yorgan tek kişilik 49,90 TL'den, çift kişilik 59,90 TL'den, peri bebek 34,90 TL'den, erkek/kadın çorap 3,99 TL'den satılıyor.
ŞOK 9 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT