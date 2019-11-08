ŞOK'a hafta sonu neler geliyor? ŞOK 9 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında!

ŞOK aktüel ürünleri binlerce müşteri tarafından yoğun ilgi görüyor. ŞOK'a hafta sonu hangi ürünlerin geleceğini merak eden vatandaşlar "ŞOK'a hafta sonu neler geliyor? ŞOK 9 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı?" sorularının yanıtını internette araştırıyor. ŞOK getireceği fırsatları ürünleri yayınladığı katalogta duyuruyor. ŞOK 9 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre yarın itibariyle Elektrikli Çelik Çay Makinesi 99,90 TL'den, French Press 9,99 TL'den, Powerbank 59,90 TL'den, kadın/erkek pijama takımı 39,90 TL'den, dekoratif yolluk 59,90 TL'den, mikrofiber yorgan tek kişilik 49,90 TL'den, çift kişilik 59,90 TL'den satılıyor.

ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI NELER?

ŞOK 9 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre yarın itibariyle Elektrikli Çelik Çay Makinesi 99,90 TL'den, French Press 9,99 TL'den, Powerbank 59,90 TL'den, kadın/erkek pijama takımı 39,90 TL'den, dekoratif yolluk 59,90 TL'den, mikrofiber yorgan tek kişilik 49,90 TL'den, çift kişilik 59,90 TL'den, peri bebek 34,90 TL'den, erkek/kadın çorap 3,99 TL'den satılıyor.

ŞOK 9 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU