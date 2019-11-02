ŞOk'a hafta sonu neler geliyor? ŞOK 2-5 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında

ŞOk'a hafta sonu neler geliyor? ŞOK 2-5 Kasım aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. ŞOK müşterileri bugün itibari ile ŞOK markete gelecek hafta sonu fırsatlarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. ŞOK 2-5 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre bugün SINGER dikiş makinesi 499 TL'den, Dijitsu 32" Led Tv 799 TL'den raflardaki yerlerini aldı. ŞOK 2-5 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI NELER?

ŞOK 2-5 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre bugün SINGER dikiş makinesi 499 TL'den, Dijitsu 32" Led Tv 799 TL'den, Çelik kağıt havluluk 9,99 TL'den, 3'lü mutfak bezi 5,99 TL'den, oval fırın kabı 17,95 TL'den, yuvarlak döküm tava 59 TL'den satılıyor.

ŞOK 2-5 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU