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02 Kasım 2019 Cumartesi 16:29:45 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 16:30:41

ŞOk'a hafta sonu neler geliyor? ŞOK 2-5 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında

ŞOK 2-5 Kasım aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. ŞOK müşterileri "ŞOK'a hafta sonu neler geliyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. ŞOK market, raflarını uygun ve kaliteli aktüel ürünlerle doldurmaya devam ediyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta da birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyata satın almak isteyenler ŞOK broşürlerini yakından takip ediyor. ŞOK 2-5 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre bugün ŞOK'a gelen ürünler arasında SINGER dikiş makinesi 499 TL'den, Dijitsu 32" Led Tv 799 TL'den satılıyor. ŞOK 2-5 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

ŞOk'a hafta sonu neler geliyor? ŞOK 2-5 Kasım aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. ŞOK müşterileri bugün itibari ile ŞOK markete gelecek hafta sonu fırsatlarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. ŞOK 2-5 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre bugün SINGER dikiş makinesi 499 TL'den, Dijitsu 32" Led Tv 799 TL'den raflardaki yerlerini aldı. ŞOK 2-5 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI NELER?

 ŞOK 2-5 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre bugün SINGER dikiş makinesi 499 TL'den, Dijitsu 32" Led Tv 799 TL'den, Çelik kağıt havluluk 9,99 TL'den, 3'lü mutfak bezi 5,99 TL'den, oval fırın kabı 17,95 TL'den, yuvarlak döküm tava 59 TL'den satılıyor.

ŞOK 2-5 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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