ŞOK'a bugün neler geliyor? ŞOK 30 Kasım Cumartesi aktüel ürünler listesi

ŞOK 30 Kasım Cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? merak ediliyor. ŞOK müşterileri bugün ŞOK'ta hangi ürünlerin hafta sonu fırsatı olarak satışa sunulduğunu öğrenmek istiyor. ŞOK market her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çeşitli aktüel ürünler getiriyor. ŞOK müşterileri, hızlıca tükenen ürünleri kaçırmak istemiyor. Bugün satışa sunulan ŞOK 30 Kasım Cumartesi aktüel ürünleri haberimide yer alıyor.

ŞOK'A BUGÜN NELER GELİYOR?

ŞOK'ta hafta sonu fırsatları kapsamında su arıtma cihazı 450 TL'den, Sinbo blender seti 109 TL'den, Sinbo çelik su ısıtıcı 59 TL'den, granit efektli tava ve sahan 17,95 TL'den, boton kek kalıbı 16,95 TL'den, saklama kabu 11,95 TL'den, tosbik oyuncak 9,99 TL'den, oyuncak makyaj çantası seti 15,95 TL'den, soft top 3'lü 9,99 TL'den, erkek-kadın baskılı terlik 15,95 TL'den, kurulama bezi 4,99 TL'den satılıyor.

ŞOK 30 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERİ LİSTESİ