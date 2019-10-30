ŞOK'a bugün neler geliyor? ŞOK 30 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında

ŞOK 30 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu, gündemin araştırılan konuları arasında yerini aldı. ŞOK müşterileri her Çarşamba markete gelecek aktüel ürünleri sabırsızlıkla bekliyor. ŞOK'a bugün neler geliyor? ŞOK 30 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. ŞOK müşterileri, her hafta gelecek aktüel ürünleri merakla araştırıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta da birbirinden çeşitli ürünler uygun fiyatlarla satılıyor. 30 Ekim ŞOK kataloğuna göre bu hafta LG 43¨ Dahili Uydu Alıcılı Smart Led TV 2849 TL'den, Sinbo Çubuk Blender 69.90 TL'den, Boton Kek Kalıbı 16.95 TL'den, Çelik Nihale 9.99 TL'den, ölçü kabı 12,95 TL'den satılıyor.

ŞOK'A BUGÜN NELER GELİYOR?

30 Ekim ŞOK kataloğuna göre bu hafta LG 43¨ Dahili Uydu Alıcılı Smart Led TV 2849 TL'den, Sinbo Çubuk Blender 69.90 TL'den, Boton Kek Kalıbı 16.95 TL'den, Çelik Nihale 9.99 TL'den, ölçü kabı 12,95 TL'den kesme panosu 9,99 TL'den, kapaklı mikser kabı 7,99 TL'den, renkli çırpıcı 8,99 TL'den, Oda Spreyi 9.90 TL'den satılıyor.

30 EKİM 2019 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU