ŞOK'a bugün neler geliyor? ŞOK 28 Aralık 2019 aktüel ürünleri haberimizde

ŞOK'a bugün neler geliyor? ŞOK 28 Aralık 2019 aktüel ürünleri neler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK hafta içi Çarşamba ve hafta sonu Cumartesi günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünleri getiriyor. Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri kaçırmak istemeyenler ŞOK aktüel ürünler kataloğunu yakından takip ediyor. ŞOK 28 Aralık 2019 aktüel ürünleri kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

ŞOK'A BUGÜN NELER GELİYOR?

ŞOK 28 Aralık 2019 aktüel ürünleri kataloğuna göre, Sinbo blender set 109 TL'den, erkek kışlık ayakkabı 49 TL'den, saten gecelik 19,95 TL'den, banyo paspas takımı 2'li 37,50 TL'den, pamuklu çift kişilik battaniye 29,90 TL'den, tek kişilik pamuklu battaniye 27,90 TL'den satılıyor. ŞOK 28 Aralık 2019 aktüel ürünlerinin tamamı haberimizde..

ŞOK 28 ARALIK 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU