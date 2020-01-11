ŞOK market her hafta Çarşamba ve Cuma günleri raflarını aktüel ürünlerle dolduruyor. ŞOK müşterileri hızlıca tükenen ürünleri kaçırmak istemiyor. ŞOK müşterileri "ŞOK'a bugün neler geliyor? ŞOK 11 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı?" sorularının yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. ŞOK'un hafta sonu fırsat kataloğuna göre, bluetooth kulaklık 299 TL'den, bagaj koltuk arkası organizer 9,99 TL'den, oto paspas 4 parça 34,95 TL'den, araç tutacağı 8,99 TL'den, oto minderi 3 parça 19,95 TL'den satılıyor. ŞOK 11 Ocak aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

ŞOK 11 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU