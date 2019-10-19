ŞOK'a bugün neler geliyor? 19 Ekim ŞOK haftanın fırsatları aktüel ürünler kataloğu yayında

19 Ekim ŞOK haftanın fırsatları aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? ŞOK'a bugün neler geliyor? sorusunun yanıtları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK müşterileri, bu hafta sonu hangi aktüel ürünlerin geldiğini öğrenmek istiyor. Yoğun ilgi gören aktüel ürünler, yayınlanan katalogta tüm müşterilere duyuruluyor. 19 Ekim ŞOK haftanın fırsatları aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 19 Ekim aktüel ürünler kataloğuna göre, bu hafta Duracell Powerbank 10.050 Mah 149 TL'den, Bluetooth Hoparlör 34,90 TL'den, Pamuk Battaniye 150x220 cm 39,90 TL'den, Kadın/Erkek Kışlık Terlik 7,99 TL'den satılıyor.

ŞOK'A BUGÜN NELER GELİYOR?

ŞOK aktüel ürünler kataloğuna göre; Dijitsu 32" Uydu Alıcılı HD Led Tv 799 TL'den, Sinbo Elektrikli Izgara 79,90 TL'den, Duracell Powerbank 10.050 Mah 149 TL'den, Bluetooth Hoparlör 34,90 TL'den, Pamuk Battaniye 150x220 cm 39,90 TL'den, Kadın/Erkek Kışlık Terlik 7,99 TL'den, Kadın Uyku Çorap 5,99 TL'den, kurbağa kule 14,95 TL'den, eğlenceli mini kutular 14,95 TL'den satılacak.

ŞOK 19 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU