ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 8 Ocak aktüel ürünler kataloğu sizlerle

ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 8 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. ŞOK müşterileri yarın hangi ürünlerin satışa sunulacağını öğrenmek istiyor. ŞOK her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. ŞOK 8 Ocak aktüel ürüler kataloğuna göre bu hafta; 43" uydu alıcılı 4K UHD Smart Led TV 2.849 TL'den, 3 katlı kurutmalık 125 TL'den, erkek ayakkabı 39,95 TL'den, halı örtüsü 69,90 TL'den, spor tayt 19,95 TL'den satılıyor. ŞOK 8 Ocak aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

ŞOK'A BU HAFTA NELER GELİYOR?

ŞOK 8 Ocak aktüel ürüler kataloğuna göre bu hafta; 43" uydu alıcılı 4K UHD Smart Led TV 2.849 TL'den, 3 katlı kurutmalık 125 TL'den, erkek ayakkabı 39,95 TL'den, halı örtüsü 69,90 TL'den, spor tayt 19,95 TL'den, çocuk kıyafet çeşitleri 29,95 TL'den, lisanslı çocuk eldiven 6,99 TL'den, lisanslı çocuk pijama altı 15,95 TL'den satılıyor.

ŞOK 8 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU