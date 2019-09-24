ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 25 Eylül 2019 kataloğu yayında!

ŞOK 25 Eylül 2019 kataloğu yoğun ilgi görüyor. ŞOK müşterileri Çarşamba gününün gelmesi ile markete gelecek aktüel ürünlerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 25 Eylül 2019 kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. ŞOK 25 Eylül 2019 kataloğuna göre yarından itibaren Teba elektrikli çelik çay makinasi 99,90 TL'den, Mikrofiber desenli yorgan tek kişilik 49,90 TL'den ve çift kişiliği 59,90 TL'den satılacak.

ŞOK'A BU HAFTA NELER GELİYOR?

Teba elektrikli çelik çay makinasi 99,90 TL'den, Mikrofiber desenli yorgan tek kişilik 49,90 TL'den ve çift kişiliği 59,90 TL'den, örme masa örtüsü 14,95 TL'den, kapitone yastık 16,95 TL'den, su geçirmez alez tek kişiliği 14,95 TL'den çift kişiliği ise 19,95 TL'den satılacak.

ŞOK 25 EYLÜL 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU