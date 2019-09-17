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17 Eylül 2019 Salı 13:56:36 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 14:01:11

ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 18 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında!

ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 18 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? merak ediliyor. ŞOK müşterileri, ŞOK'un her hafta getireceği aktüel ürünleri heyecanla bekliyor. ŞOK market, birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı ürünler ile raflarını dolduruyor. ŞOK market aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler her hafta değişiyor. ŞOK müşterileri yarından itibaren hangi ürünleri alabileceklerini merak ediyor. ŞOK markette bu hafta kaktüs desenli çay seti 14,95 TL'den, kahve yanı su bardağı 7,99 TL'den, kaktüs desenli su bardağı 8,99 TL'den satılıyor.

ŞOK müşterileri, ŞOK'un her hafta getireceği aktüel ürünleri heyecanla bekliyor. ŞOK market, birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı ürünler ile raflarını dolduruyor. ŞOK market aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler her hafta değişiyor. ŞOK müşterileri yarından itibaren hangi ürünleri alabileceklerini merak ediyor. ŞOK 18 Eylül kataloğunda Vanish Oxi Action Leke Çıkarıcı 3 lt 17,95 TL'den, Elektrikli Çelik Cezve ise sadece 47,90 TL'den, Tursil 33 yıkama 2310 lt Jel Deterjan 17 TL'den,  Prima Megaz Fırsat Paketi 79,90 TL'den satılıyor. 

ŞOK markette aktüel ürünler kapsamında sahan tava çeşitleri 17,95 TL'den satılıyor. Kaktüs desenli çay seti 14,95 TL'den, kahve yanı su bardağı 7,99 TL'den, kaktüs desenli su bardağı 8,99 TL'den satılıyor. Kare tepsi 14,95 TL'den, saklana kabı 10,95 TL'den, elektrikli çelik su ısıtıcı 47,90 TL'den, elektrikli çelik cezve 47,90 TL'den satılıyor. 

ŞOK 18 EYLÜL 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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