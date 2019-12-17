ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 18 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında

ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 18 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK müşterileri bu hafta hangi aktüel ürünlerin geldiğini öğrenmek istiyor. ŞOK her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri raflarını uygun ve kaliteli ürünlerle dolduruyor. Binlerce aktüel ürün hızlıca tükeniyor. Ürünleri kaçırmak istemeyen müşteriler ŞOK 18 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. ŞOK 18 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

ŞOK'A YARIN NELER GELİYOR?

ŞOK 18 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğuna göre, Arzum saç kurutma makinesi 85 TL'den, Sinbo kişisel kıl temizleme cihazı 24,90 TL'den, 2 gözlü çekemce 14,95 TL'den, çekemce düzenleyici 9,99 TL'den, çocuk panduf 19,95 TL'den, kadın ev babeti 9,99 TL'den, dijital baskılı kadın yağmurluk 59,90 TL'den, erkek dijital baskılı yağmurluk 69,90 TL'den satılıyor.

ŞOK 18 ARALIK 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU