ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 13 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında

ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK müşterileri tarafından merakla araştırılıyor. ŞOK her hafta Çarşamba günleri uygun fiyata kaliteli aktüel ürünler getiriyor. Her evin ihtiyacı olabilecek ürünler hızla tükeniyor. ŞOK aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler haftanın aktüel ürünlerini önceden yayınlanan katalogta inceliyor. Peki, ŞOK'a bu hafta hangi ürünler geliyor? ŞOK 13 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde yer alıyor.

ŞOK'A NELER GELİYOR?

13 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğuna göre, elektrikli ızgara 79,90 TL'den, balık tavası 49,90 TL'den, yemek termosu 59,90 TL'den, Playstation 4 PRO 2.699 TL'den, borcam kara tepsi 14,95 TL'den, kek fanusu 9,99 TL'den, buzdolabı düzenleyici 4,99 TL'den, granit efektli kek kalıbı çeşitleri 16,95 TL'den satılıyor.

ŞOK 13 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU