ŞOK'a bu hafta hangi ürünler geliyor? ŞOK 25 Aralık aktüel ürünler broşürü haberimizde

ŞOK aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. ŞOK'a bu hafta hangi ürünler geliyor? ŞOK 25 Aralık aktüel ürünler broşürü yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyot. ŞOK müşterileri, yarın itibari ile markete hangi ürünlerin geldiğini öğrenmek istiyor. Yeni yıla az bir süre kala yeni yıla özel ürünler getiren ŞOK'ta birbirinden çeşitli ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. ŞOK 25 Aralık aktüel ürünler broşürünün tamamı haberimizde yer alıyor...

ŞOK'A BU HAFTA NE GELİYOR?

ŞOK 25 Aralık aktüel ürünler broşürüne göre, tavla 34,90 TL'den, okey takımı 49,90 TL'den, ahşap denge oyunu 11,95 TL'den, Magic Words kutu oyunu 17,95 TL'den, sallanan at 64,90 TL'den, fanus sunum tabağı 34,90 TL'den, Teba çelik cezve kırmızı 59,90 TL'den, keramika kupa-kase 4,99 TL'den, aile boyu çaydanlık 89,90 TL'den, karaoke mikrofonu 49,90 TL'den satılıyor.

ŞOK 25 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER BROŞÜRÜ