ŞOK markette bu hafta neler var? ŞOK 6 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında

ŞOK 6 Kasım aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Binlerce ŞOK müşterisi arama motorlarında "ŞOK markette bu hafta neler var?" sorularının yanıtını araştırıyor. ŞOK her Çarşamba ve Cumartesi günleri getirdiği uygun fiyatlı ve kaliteli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. Aktüel ürünler hemen tükenebiliyor. Bunu bilen ŞOK müşterileri önceden kataloğu inceleyerek ihtiyacı olan ürünleri ŞOK market açılır açılmaz satın almak istiyor. ŞOK 6 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

ŞOK MARKETTE BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK 6 Kasım kataloğuna göre bu hafta; Kasımpatı saksı çiçeği 6,90 TL'den, Atatürk Çiçeği 14,90 TL'den, Kadın Panço 17,95 TL'den, Kadın Peluş Bere 9,99 TL'den, Softshell Mont 99,90 TL'den, Kadın Peluş-İp Ponponlu Bere 9,99 TL'den, Nuk Silikon Emzik 2’li set 14,95 TL'den, Gezer Markası ile Erkek-Kadın-Çocuk Nakışlı Terlik ve Çocuk Panduf sadece 19,95 TL'den satışa sunuluyor.

ŞOK 6 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU