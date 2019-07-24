ŞOK market 24-30 Temmuz 2019 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK market aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK market, mağazalarında müştelerini çeşitli aktüel ürünleri ile buluşturmaya devam ediyor. Aktüel ürün tutkunları her hafta "ŞOK market aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorusunu arama motorlarında aratıyor. Aktüel ürünler kataloğunu inceleyen müşteriler ihtiyaçları doğrultusunda listelerini hazırlıyor. ŞOK marketin belirlediği tarihlerde markete giderek kaliteli ve uygun ürünlerin sahibi oluyor.

ŞOK market aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler her hafta değişiyor. ŞOK market 24-30 Temmuz 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Müşteriler bugün itibari ile ŞOK markette hangi aktüel ürünleri bulabilecek? sizler için derledik.



24-30 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğuna göre 2 yıl garantili Inox Aspiratör 109 TL’den satılıyor. Kataloğa göre tek kişilik alez 14.95 TL’den, çift kişilik alez 19.95 TL’den, 80x150 boyutlarında kilim 19.95 TL’den, tek kişilik pike 19.95 TL’den satılıyor. Bu hafta

Ayrıca ŞOK markette bu hafta Paşabahçe reçellik 1.99 TL, desenli kapaklı kavanoz 1.59 TL, afacan top oyunu 19.95 TL, havluluk mutfak önlüğü 9.99 TL fiyatı ile alıcılarını bekliyor.

Çocuklara yönelik ürünler de getiren ŞOK Market, afacan top oyununu 19,95 TL'den, prenses bebeği ise 24,90 TL'den satıyor.

ŞOK MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 24-30 TEMMUZ;