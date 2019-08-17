Şok mangası itirafı
Adana'da FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve örgüt üyesi olmayan askeri okul öğrencilerini ordu bünyesinden uzaklaştırmaya çalıştığı iddia edilen eski binbaşı hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Eski Kara Harp Okulu öğrencisi tanık B.A, örgütten ayrılmak isteyince maruz kaldığı “şok mangası” uygulamasında yaşadıklarını ve sanığın faaliyetlerini anlattı. Tanık B.A, “Örgütten ayrılmak istediğimde yoğun şekilde psikolojik ve fiziksel baskıya maruz kaldım. FETÖ’yle aramıza mesafe koyduğumuz için bize bayılana kadar eğitim yaptırıyorlardı. Artık ben de üst devrelerimizden duyduğumuz 'şok mangası' denilen gruba girdiğimi anlamıştım” dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Marmara Depremi'nin 20. yıldönümünde hayatını kaybedenler anıldı
- Bülent Arınç'tan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na tepki
- Sudan sokaklarından Türkiye'ye "hayır dua"
- Bakan Akar: Birleşik Müşterek Harekat Merkezi haftaya çalışmaya başlayacak
- SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun: CENTCOM, teröristleri Türkiye'ye karşı koruyor