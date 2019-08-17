Şok mangası itirafı

Eski Kara Harp Okulu öğrencisi tanık B.A, örgütten ayrılmak isteyince maruz kaldığı “şok mangası” uygulamasında yaşadıklarını ve sanığın faaliyetlerini anlattı. Tanık B.A, “Örgütten ayrılmak istediğimde yoğun şekilde psikolojik ve fiziksel baskıya maruz kaldım. FETÖ’yle aramıza mesafe koyduğumuz için bize bayılana kadar eğitim yaptırıyorlardı. Artık ben de üst devrelerimizden duyduğumuz 'şok mangası' denilen gruba girdiğimi anlamıştım” dedi.