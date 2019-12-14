ŞOK hafta sonu fırsatları neler? 14 Aralık ŞOK aktüel ürünleri haberimizde

ŞOK hafta sonu fırsatları neler? 14 Aralık ŞOK aktüel ürünleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK market her hafta sonuna özel birbirinden çeşitli kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuyor. ŞOK müşterileri 14 Aralık ŞOK aktüel ürünlerin neler olduğunu arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. 14 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğuna göre, Kumtel tam boy fırın 999 TL'den, Arzum tost makinesi 179 TL'den, Kumsel Wok Tava 32,90 TL'den satışa sunuluyor. 14 Aralık ŞOK aktüel ürünleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI NELER?

14 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğuna göre, Kumtel tam boy fırın 999 TL'den, Arzum tost makinesi 179 TL'den, Kumsel Wok Tava 32,90 TL'den, toprak güveç tencere 14,95 TL'den, desenli silikon kapaklı sürahi takımı 29,90 TL'den, seramik kayık tabak çeşitleri 7,99 TL'den, çelik köfte tepsisi 17,95 TL'den satışa sunuluyor.

14 ARALIK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ