Soçi'de kritik görüşme sona erdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında Soçi'de gerçekleşen kritik zirve sona erdi
Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Devlet Başkanlığı Rezidansı'ndaki baş başa görüşmesi saat 13.28'de başladı.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e teşekkürlerini ileterek, davetin bölgede kritik günlerin yaşandığı sürece fayda sağlayacağına inandığını söyledi.
Erdoğan: Görüşme harekata ciddi fırsatlar sağlayacak
Erdoğan, "Bu süreç öncesinde de yine bu konularla ilgili yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. Tabii bu vesileyle gerek ikili görüşmeler gerek ikili ilişkiler bunları da ele alma fırsatını bulacağız. Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak. Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşmemizin çok ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.
Putin: Görüşme çok verimli olacak
Rusya Devlet Başkanı Putin ise "Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin, bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak" diye konuştu.
Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.
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- Soçi'de kritik görüşme sona erdi
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