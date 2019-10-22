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22 Ekim 2019 Salı 14:00:44 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 14:03:35

Soçi nerede? Soçi haritası haberimizde

Soçi nerede? Soçi haritası, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. İki lider görüşmede başta Suriye'deki son durumu ve Barış Pınarı Harekatı'nı ele alacak. Bunun üzerine, Soçi ile ilgili aramalar çoğaldı. Vatandaşlar Soçi'nin nerede yer aldığını ve Soçi'nin haritadaki yerini öğrenmek istiyor. Soçi ile ilgili bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Soçi nerede? merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. İki lider görüşmede başta Suriye'deki son durumu ve Barış Pınarı Harekatı'nı ele alacak. Bunun üzerine, Soçi ile ilgili aramalar çoğaldı. Vatandaşlar Soçi'nin nerede yer aldığını ve Soçi'nin haritadaki yerini öğrenmek istiyor. Soçi ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

SOÇİ NEREDE?

Soçi, Rusya'da, Krasnodar Kray'da kent. Kafkasya'ın batı kesiminin eteklerinde, Karadeniz kıyısında bulunuyor.

Soçi, Rusya'nın en büyük tatil şehri olarak bilinmektedir. Karadeniz kıyısında yer alan kent, yazları ılık ve yağışlı, kışları ise serin ve yumuşak iklimi dolayısıyla turizm açısında öneme sahiptir. 

Tarihi anlamda Soçi,  Kimmerler, İskitler ve Sarmatlar tarafından ele geçirilmeden önce, Zygii halkı Aşağı Abhazya bölgesinde, Pontus Krallığı tarafından yönetilmekteydi. Bu tarihten sonra birçok kez el değiştiren kent, son olarak Rusya toprakları içerisinde kalmıştır. 

Soçi halkının büyük bölümü kıyı boyunca uzanan dar bir hat üzerinde yaşar ve bu bölgeler bağımsız küçük bölgelerden (microdistrict) oluşur. Başlıca küçük bölgeler kuzeybatıdan güneydoğuya sırasıyla;  Lazarevskoye, Loo, Dagomys, merkez Soçi (Tsentralny City District), Khosta, Matsesta, ve Adler'dir. Şehir Batı Kafkasların eteklerine kurulmuş olup, Karadeniz'e doğru bir meyille iner ve ara sıra dağlardan akan dereler tarafından kesilir. Soçi'deki en büyük ırmak Mzımta Irmağı - ki Rusya'dan Karadeniz'e akan en uzun ırmaktır. Şahe Irmağı da diğer bir önemli su kaynağıdır. Ashe,  Psezuapse, Soçi, Khosta ve Matsesta ırmakları ise bölgede akan küçük ırmaklardandır. Psou Irmağı ise Abhazya ile olan sınırı oluşturur.

Şehrin kuzeydoğu tarafı Kafkas Biyosfer Rezervi'ne ait olup Dünya Mirası kabul edilmektedir. Bu alan Krasnodar Krayı ile Adige'nin önemli bir kısmını içine alır. Büyük Soçi bölgesi'nin sahil ve rezerv dışında kalan kesimi Soçi Milli Parkı'na aittir.

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