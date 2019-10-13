13 Ekim 2019 Pazar 16:20:18 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 16:21:56
SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa’ya hareketi sürüyor
Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa’ya hareketi sürüyor.
Suriye’nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüslerle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa’ya gönderildi.
(DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Hatay'da orman yangını
- YPG/PKK, DEAŞ'lıların kaçması için kampta yangın çıkardı
- SOM Seyir Füzesi, hedefleri 250 kilometreden vurabiliyor
- Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki: Terör örgütünü NATO'ya aldınız da bizim mi haberimiz yok?
- Terör örgütü YPG/PKK, Amerika'nın TOW antitank füzesiyle sivilleri vurdu: 2 ölü