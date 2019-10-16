SMO askerlerinden terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım etti.

PKK ZULMÜNDEN KAÇAN SİVİLLERE YARDIM

Suriye’de Tel Abyad’ın güneyinde yer alan Eyn İsa bölgesinden çok sayıda sivil terörist PKK/PYD zulmünden kaçtı. SMO askerleri, terörist PKK/PYD tarafından kötü muameleye uğrayan sivillere yardım ederek ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.

ÇOK İŞKENCE GÖRDÜK

Terörist PKK/PYD zulmünden kaçan bir sivil "PKK’dan çok işkence gördük" dedi. Sivili dinleyen SMO askeri, "Biz sadece sizin için buraya geldik, bu terörist örgütlerden sizi korumak için hepimiz kardeşiz" dedi. Sivil vatandaş ise Suriye Milli Ordusu askerine teşekkür etti.

PYD zulmünden kaçan sivilleri Tel Abyad’a dönüşlerinde Milli Ordu karşıladı

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Tel Abyad'a 10km mesafede yol kontrolü yapan Suriye Milli Ordusu, PKK/PYD zulmünden kaçan halkı karşıladı. Karşılamada halk ve SMO arasındaki diyaloglar halkın memnuniyetini gözler önüne serdi.

(İHA)