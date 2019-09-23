Skandal görüşme sonrası AK Parti'den son dakika açıklaması!

Muş'un açıklamalarından satır başları;



IMF ile bu görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyorlar. CHP'ye gelecek için rol mü biçiliyor?

Yargı paketini yetişirse bu hafta içerisinde bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunacağız. Yargı reformu paketi birden fazla olabilir. içinde infazlarla ilgili bir düzenleme yoktur. İnfaz düzenlemesiyle ayrı bir çalışmamız olacaktır. Partilerin görüşlerini bekliyoruz.