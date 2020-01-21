Skandal bir kararla tahliye olan sonra tekrar tutuklanan Metin İyidil'in MİT belgesi ortaya çıktı

Eski EDOK Komutanı korgeneral Metin İyidil hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla darbecilerin odasında yapılan aramalarda darbe bildirilerinin altında imzası bulunan sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi Mehmet Partigöç'e ait özel kasada, İyidil ile ilgili önemli belgelere ulaşıldı. Bu belgelerden birinin MİT tarafından Genelkurmay Başkanlığına gönderilen "Çok Gizli" ve "Kişiye Özel" ibarelerinin yer aldığı bir yazının olduğu anlaşıldı. 23 Haziran 2015 tarihli belgede, "Metin İyidil hakkında Paralel Devlet Yapılanması (PDY-PÖ) mensubu olduğuna dair iddiaların bulunduğu yönünde bilgi mevcuttur" ifadeleri yer alıyor.

PARTİGÖÇ CEVAPLAMADI

Ayrıca aynı kasada, İyidil'e ait 13 Temmuz 2015 tarihli emeklilik dilekçesi de ele geçirildi. Savcılık, söz konusu belgelerin bulunması üzerine o süreçte Partigöç'ün ikinci kez ifadesi alındı. Ancak Partigöç, İyidil ile ilgili söz konusu belgelere ilişkin soruyu yanıtlamadı. Öte yandan, MİT yazısının ardından emeklilik dilekçesini verdiği anlaşılan İyidil, 2015 YAŞ kararlarıyla Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanlığına atandı.

İSTİNAF "SOYUT" BULDU

İstinaf mahkemesinin beraat ve tahliye kararında, Partigöç'ün kasasında ele geçirilen ve yerel mahkemenin mahkumiyete gerekçe yaptığı MİT yazısı ile emeklilik dilekçesine ilişkin değerlendirmesi dikkat çekici bulundu. Kararda, söz konusu MİT yazısının somut bilgi ve belgelere dayanmadığı savunuldu.

MAHKEMEDEN İTİRAZA RET

Eski Korgeneral Metin İyidil'in tutukluluğuna yapılan itiraz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından reddedildi. Metin İyidil, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesine sevk edilmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, İyidil'in tutuklanmasına karar vermişti. İyidil'in avukatı tutukluluk kararına itiraz ederek bir üst mahkemeye başvurdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İyidil'in itiraz başvurusunu reddetti.

(Yeni Şafak)