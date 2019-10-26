26 Ekim 2019 Cumartesi 10:06:17 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 10:14:42
Sızma girişiminde bulunan teröristler bedelini ağır ödedi
Kalleş bir saldırı düzenlemek için askerlerimizin arasına sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristlerin etkisiz hale getirildiği an kamerada.
Mehmetçik'in karşısına çıkamayan PKK/YPG'li teröristler, alçak pusular kurup hain saldırılar düzenleme planları yapıyor.
Son olarak 2 terörist, sessiz bir şekilde Türk askerinin arasına sızmaya çalıştı.
İKİSİ DE ÖLDÜRÜLDÜ
Mehmetçik'in dikkati sayesinde fark edilen teröristler, yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildi.
O anlarda kameralar da kayıttaydı.
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