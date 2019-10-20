Siz bilirsiniz!

ABD’yle Türkiye arasında 17 Ekim’de, Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin varılan mutabakatın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen, PKK/YPG’li teröristler, geri çekilme konusunda herhangi bir adım atmadı. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, söz konusu mutabakata tam olarak uyarken, teröristler bölgede saldırılarını sürdürdü.

14 SALDIRI DÜZENLENDİ

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, teröristlerin son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uymaktadır. Buna rağmen son 36 saat içerisinde PKK/YPG’li teröristler tarafından 12'si Resulayn, biri Tel Abyad, biri de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz/saldırı gerçekleştirilmiştir. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silahla (havan, roket, Doçka uçaksavar ve tanksavar silahı) yapıldığı tespit edilmiştir” denildi.

KESKİN NİŞANCILAR YARALADI

Açıklamada, varılan mutabakatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, meşru müdafaa hariç sükunetin sürdürülebilmesi için ABD’yle anlık koordine yapıldığı vurgulandı. Terör örgütü ayrıca, önceki sabah saatlerinde keskin nişancılarla düzenlediği saldırılarda 3 SMO askerini yaraladı. Askerler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki devlet hastanesinde tedavi altına alındı. PKK/YPG’nin, Şedadi ve Malikiye bölgelerindeki teröristleri, Resulayn ve Tel Abyad’ın güneyine yığdığı da tespit edildi.

KANDİL’DEN TALİMAT

Teröristlerin sözde yöneticileri de bölgeyi terk etmeyeceklerini dillendirmeye başladı. Yazılı açıklama yayınlayan Kandil’deki elebaşıları, YPG’ye ‘Direnişi gevşetmeyin, mücadeleyi sürdürün’ talimatı gönderdi. Bölgeden ayrılmamak için bahaneler üreten YPG de hâlâ çekilmenin başlamadığını itiraf etti. SMO komutanları ise bölgede çekilmeye yönelik bir hareketliliğin yaşanmadığını duyurdu.

EV EV ARAMA YAPILIYOR

Bu arada teröristlerden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn’la kırsalındaki bölgeler, TSK ve SMO askerleri tarafından her türlü risk durumuna karşın titiz bir şekilde aranıyor. Sokak sokak, ev ev arama yapan birlikler, teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları tespit ederek tek tek imha ediyor. Olası saldırı ve sızma girişimine karşı, Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırda zırhlı araçlarla devriye görevi yapıyor.

YALAN ÜSTÜNE YALAN

Terör örgütü PKK/YPG’ye ait sosyal medya hesapları, harekâta yönelik çarpıtma fotoğraflar kullanmaya devam ediyor. Bu hesaplardan biri, Suriye'de çekilmiş yaralı bir çocuğun fotoğrafını, harekâtta “kimyasal silah kullanıldığı” yalanıyla dolaşıma sokmak istedi. Ancak, söz konusu fotoğrafın, Esed rejiminin Halep kentini yoğun biçimde bombaladığı Ekim 2012'de objektiflere yansıdığı ortaya çıktı.

HASTANEYİ YAKIP KAÇTILAR

Teröristlerin, Tel Abyad’da Mehmetçik’ten kaçarken sivillerin evlerinin yanı sıra ilçedeki hastaneyi de yaktığı ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede, hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi.”

KİLİSEYİ KARARGÂH YAPMIŞLAR

Barış Pınarı Harekâtı'nda PKK/YPG’den temizlenen Tel Abyad'da, Ermenilere ait tek kilisenin teröristler tarafından karargâh yapıldığı ortaya çıktı. Teröristlerin gasp ederek ibadete kapattıkları kilisede, papazın dua etmek ya da vaaz vermek üzere kullandığı kısmın, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın posterleriyle donatıldığı görüldü. Ayrıca kilisenin değişik yerlerine örgüte ait paçavralar asıldı. Kilisenin güvenliğini sağlayan Suriye Milli Ordusu komutanlarından Ebu Abdo, “Merkeze girdiğimizde kiliseye yaklaşmadık. Çatışmalardan zarar görmesini istemedik. Hıristiyan ve Ermeni kardeşlerimize, Tel Abyad'a dönmeleri çağrısında bulunuyoruz. Kiliselerine gelip ibadetlerini yapabilirler” dedi.

Öcalan posterleri ve örgüt paçavralarıyla donatılan kilise, SMO askerleri tarafından korunuyor.