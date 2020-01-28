Siyonist İsrail, Hakan Fidan’ı hedefe koydu! Kasım Süleymani ile bir tuttular
Siyonistler, ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani ile MİT Hakan Fidan ile Kasım Süleymani'yi bir tuttular. İsrail’in Makor Rishon gazetesinde yer alan makalede, "Şimdi Kasım Süleymani, yerin üç arşın altında yattığına göre, onun ikizi olan Türk İstihbarat Servisi (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın komplolarına odaklanma zamanı geldi" ifadeleri dikkat çekti.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ı açık açık hedef gösterdiler. İşgalci İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Makor Rishon gazetesi, (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ı hedef gösteren bir makale yayınladı.
Pazit Rabin
Aşırı sağ eğilimli gazetede Pazit Rabin imzasıyla çıkan "Sultan ve Süleymani" başlıklı yazıda, Fidan hakkında asılsız iddialarda bulunuldu.
AÇIK MEYDAN OKUMA!
Bu ay başında Irak’ta düzenlenen ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Fidan’ın "birbirine çok benzediği ve her ikisinin de Irak ile Suriye’de ülkeleri adına vekalet savaşları yürüttüğü" öne sürüldü.
"KASIM SÜLEYMANİ'NİN İKİZİ"
Yazıda, "Şimdi Kasım Süleymani, yerin üç arşın altında yattığına göre, onun ikizi olan Türk İstihbarat Servisi (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın komplolarına odaklanma zamanı geldi." şeklinde skandal ifadelere yer verildi.
AA
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