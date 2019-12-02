02 Aralık 2019 Pazartesi 15:54:20 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 15:55:29
Siyasilere hakaret içeren paylaşımlar yapan müdüre soruşturma
Çorum'da, sosyal medya hesabından siyasilere yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilen Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü Erol Erkoç hakkında idari soruşturma başlatıldı.
İddiaya göre Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü Erol Erkoç, sosyal medya hesabından bazı siyasi parti liderlerine yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Elinde balta ile poz veren fotoğrafını da paylaşan Erkoç hakkında, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin talimatı ile idari soruşturma başlatıldı.
Erkoç'un ifadesinin alınacağı öğrenildi.
(DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İsmail Demir: Milli savaş uçağının filo olarak kullanılması 2028-2029 gibi düşünülüyor
- Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve MEB sınırlarını paylaştı
- Yurtta sulh konseyi üyeleri yeniden hakim karşısında
- Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve MEB sınırlarını paylaştı
- Milli savaş uçağı için tarih belli oldu!