"Sivillere saldırı kabul edilemez"

Turgay GÜLER / MOSKOVA

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Moskova'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan ve Putin MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışından sonra Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda başbaşa görüştü. 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, İdlib'de rejim saldırılarında mayıstan beri 500'ü aşkın masum insanın hayatını kaybettiğini, bin 200'ün üzerinde sivilin yaralandığını hatırlattı, “Rejimin saldırıları, İdlib'de sağlanan sükuneti bozdu” dedi.

MEŞRU MÜDAFA HAKKIMIZ

Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “Rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle sivillere karadan ve havadan ölüm yağdırması kabul edilemez. Soçi Mutabakatıyla üzerimize düşen sorumlulukları ancak rejimin saldırılarına son verilmesiyle yerine getirebiliriz. Meşru müdafaa hakkımız özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir. Gereken adımları gereken zamanda atmak durumundayız. Sınırlarımıza dönük göç tehlikesi var. Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Gayemiz akan kanın durması Suriye'nin huzur ortamına bir an önce kavuşmasıdır. (İdlib'de) Rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle sivillere karadan ve havadan ölüm yağdırması kabul edilemez.”

ELİ KOLU BAĞLI DURMAYIZ

Erdoğan, ABD'yle sağlanan Güvenli Bölge mutabakatının toplantıda gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruyu yanıtlarken, “O konuyu da görüşme fırsatımız oldu. Amerika ile de bu konuları görüşüyoruz. Bize verdikleri sözleri bir an önce yerine getirmelerini istiyoruz. Münbiç'teki terör örgütlerinin bölgeyi terk etmelerini istiyoruz. Bu konuda kararlılığımız tamdır. Terör örgütünün, Kobani ve doğuya doğru bölgeyi terk etmesini, güvenli bölge sözünün yerine getirilmesini istiyoruz. Bu tacizler devam ettiği sürece bizim eli kolu bağlı durmamız mümkün değil. Şu anda sınırlardaki hazırlıklarımızın hepsi bunun içindir.”

TÜRKİYE'Yİ ÇOK İYİ ANLIYORUZ

Rusya Devlet Başkanı Putin de, “Türkiye'nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı detaylı bir şekilde tutumunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin güney sınırlarında güvenli bölge oluşturması Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlaması açısından olumlu bir adım” açıklamasında bulundu.

SAVUNMADA DAYANIŞMA

Başkan Erdoğan, Putin'le düzenledikleri ortak basın toplantısında, “Dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyoruz. Bu yolcu ve savaş uçaklarında olabilir. Bütün mesele dayanışma ruhudur” dedi.

100. YILDA UZAYA TÜRK ASTRONOT

Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) Başkanı Dmitriy Rogozin, Başkan Erdoğan'a uzaya Türk astronot göndermeyi teklif etti. Rogozin, Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir

Putin'le MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda, kısa süreli görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, uzaya Türk bir astronot göndermek istediklerini belirten Rogozin, “Size ortak bir teklifimiz var; Cumhuriyetinizin 100'üncü yılını yörüngeye Türk bir astronot göndererek kutlamak. Kozmonot Eğitim Merkezi buna hazır” ifadelerini kullandı. Teklifi memnuniyetle karşılayan Başkan Erdoğan, “Saygıdeğer çalışmalarınıza katılacağız. Ülkemiz adına teşekkür ediyorum, yaptığınız işler için teşekkürler” dedi.

Erdoğan ve Putin Moskova'daki fuarda 5. nesil SU-57 savaş uçağını inceledi.

UZAY TEKNOLOJİSİNDE SÖZ SAHİBİ ÜLKEYİZ

Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin ihracat rakamlarının her yıl arttırdığını söyledi.

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Moskova'da düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışnı gerçekleştirdi. Erdoğan burada yaptığı konuşmadı Türkiye'nin havacılık sektöründe önemli hamlelere imza attığını söyledi.

İHRACAT ARTIYOR

Dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nın ilk etabının devreye alındığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Temennimiz odur ki İstanbul Havalimanı tüm aşamalarıyla faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacaktır. Bunun yanında savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz. Dünyanın en hızlı büyüyen havacılık şirketleri arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ihracat rakamlarını her yıl artırıyor. 2018 yıl sonu itibarıyla savunma ve havacılık sektörümüzün toplam ihracatı 2.5 milyar dolara ulaştı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK

Yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ, 2016'da Avrupa Havacılık Emniyet Ajansından TİP Sertifikası aldı. T-129 ATAK helikopterimiz bir çok ülkenin envanterine katmak istediği araçlar arasındadır. İnsanlı, insansız hava araçlarının üretimi konusunda da kısa zamanda mesafe aldık. 5'inci nesil milli muharip uçak projemiz, TF-X gözbebeğimizdir. Uçağımızın birebir modelini Haziran ayında Paris Havacılık Fuarı'nda sergiledik, projede geldiğimiz aşamayı paylaştık.”

PUTİN'E TEKNOFEST DAVETİ

MAKS-2019 Fuarı'nın açılışında, daveti çin Putin'e teşekkür eden Başkan Erdoğan, “Bizim de bu sene 14'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz İDEF Fuarımız var. Ayrıca MAKS-2019 tarzı, özellikle gençlerimize yönelik İstanbul'da TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni de düzenliyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festival, 550 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamıştı.17-22 Eylül 2019'da düzenlenecek bu seneki etkinliğe de 1 milyonun üzerinde katılımcı bekliyoruz. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus halkını festivalimize beklediğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.