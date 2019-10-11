Sivil kıyafetle halkın arasına karışıyorlar

Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı’nda ilk günden ağır kayıplar vermeye başlayan terör örgütü YPG/PKK Afrin’de olduğu gibi ‘sivil oyunu’na başvurmaya başladı. Resulayn ve Tel Abyad’da sivillerin evlerini işgal eden teröristler halkı kendilerine kalkan yapıyor. Teröristleri atlatabilen bölge halkı kamyonlarla ilçeleri terk ediyor. Silah zoruyla halkı bölgede tutan teröristler ise tıpkı Afrin’de olduğu gibi sivil kıyafet giyip kamufle oluyor ya da ‘sivil halk katledildi’ yalanı için yaşlılara ve kadınlara silah verip sokaklara salıyor. Teröristlerin bir bölümü de sivil kıyafetlerle motorlu devriyeler yapıyor. İlçedeki yaşlı ve kadın nüfusun bir bölümü evlerinden ayrılmaya çalışırken teröristler gençlerin ilçeden ayrılmasına izin vermiyor. Örgütün elebaşları, kendi ailelerini ise araçlarla Rakka ve Kamışlı’ya gönderiyor.

SÜRYANİ OYUNU

PKK/YPG uluslararası kamuoyunda algı operasyonu yapmak için Süryanileri de kalkan yaptı. Mardin Nusaybin İçesi’ne atılan roketlerin Kamışlı İlçesi’nde Süryanilerin yoğun yaşadığı mahalleden atıldığı tespit edildi. Bu bölgedeye TSK’nın karşılık vermesi halinde teröristlerin ‘Sivil Süryaniler katledildi’ diyerek algı yaratmaya çalışacağı öğrenildi. Merkezi İsveç’te bulunan Süryani topluluğu bu tuzağı paylaşarak tepki gösterdi.

Bölgeden paylaşılan bir fotoğrafta yaşlı bir kadının da silah taşıdığı dikkat çekti.

ÇOCUKLARI BİLE KULLANIYORLAR

Dünya Süryaniler Birliği (WCA) Başkanı Johny Messo, Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK’nın Süryanileri tehdit ettiğini ve bazı çocukları örgüte katılmaları için zorla alıkoyduğunu söyledi. Messo, DEAŞ’a karşı verilen uluslararası mücadelede PYD/YPG’nin kendi çıkarı için mücadele ettiğini belirterek, “Bölgedeki çatışmadan PYD/YPG sorumludur. Suçsuz halkın daha fazla kurban vermemesi için YPG silahını hemen bırakmalı” dedi.