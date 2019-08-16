16 Ağustos 2019 Cuma 10:38:40 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:39:09
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı.
Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne, aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bahri Kesici atandı.
(AA)
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