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26 Şubat 2020 Çarşamba 19:27:00 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 19:27:48

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: Tüm İran uçuşları iptal edildi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir..

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir" dendi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), koronavirüs salgını nedeniyle tüm İran uçuşlarının, kargo ve tarifesiz uçaklarda dahil olmak üzere iptal edildiğini duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak aldıkları yeni önlemi duyurdu.

SHGM tarafından yapılan açıklamada virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği İran'a tüm uçuşların, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil olmak üzere iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, iniş ve kalkışlara kesinlikle izin verilmeyeceği bildirildi.

VİRÜS 28 ÜLKEYE YAYILDI!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 70 bin'i geçti. 17 Şubat itibariyle düzenlenen verilere göre ölenlerin sayısı bin 800'e dayandı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'çok ciddi bir tehdit' olarak nitelenen virüsün yayılmasının önüne geçmek için birçok bölgede alarm verildi.

Çin dışında 28 ülkeye yayılan virüs bin 770'ten fazla can aldı. Son olarak İran'dan sonra Yunanistan'da ortaya çıkan ölümcül yeni tip koronavirüs Covid-19 bir çok ülkede alarm verildi..

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