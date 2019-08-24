24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:05:46 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:08:30
Sivil aracın geçişi sırasında patlama! Yaralılar var
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının önceden yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karayolları Şube Şefliğince Yüksekova-Şemdinli karayolunda yürütülen çalışmalar sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Yüksekova'ya bağlı Karabey köyü yakınlarında meydana gelen patlamada, biri Karayolları Şube Şefliği görevlisi 2 işçi hafif yaralandı. Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA
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