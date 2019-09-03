Sivas'ta toplanacak CHP Parti Meclisi'nde konu Aylin Nazlıaka'nın affı
TBMM'deki odasından Atatürk portresini indirdiği iddiasıyla 2016'da CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın affı parti içinde tekrar gündeme geldi. Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla 4 Eylül'de Sivas'ta toplanacak CHP Parti Meclisi (PM), Nazlıaka'nın affını bir kez daha görüşecek.
Bir dönem CHP'nin öne çıkan vekillerinden olan Aylin Nazlıaka 2016 yılında TBMM'deki odasından "Atatürk portresini indirdiği" iddiasıyla başlayan sürecin sonunda partiden ihraç edilmişti.
9 KEZ AFFI REDDEDİLDİ
Geride kalan 3 yıllık süreçte farklı zamanlarda 9 kez affı ve partiye dönmesi istenen Aylin Nazlıaka parti için kurullarda alınan kararla affedilmemişti.
SİVAS'TA 10. KEZ KONUŞULACAK
Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla 4 Eylül'de Sivas'ta toplanacak CHP Parti Meclisi (PM), Nazlıaka'nın affını bir kez daha görüşecek.
Aylin Nazlıaka'nın affı kabul edilirse Kadın Kollar Genel Başkanlığı görevi de verilecek.
(Ensonhaber)
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